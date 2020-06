Hellas Verona, Juric: "La pausa ha fatto molti danni, ci mancheranno diversi giocatori alla ripresa"

Ultime notizie calcio. L'Hellas Verona si prepara a tornare in campo oggi alle 21.45 in casa contro il Cagliari. Gli scaligeri saranno poi i primi avversari del Napoli in Serie A al Bentegodì il prossimo martedì. Ecco come il tecnico Juric sta preparando la ripresa della attività:

"È impossibile ritrovare subito il nostro ritmo perché abbiamo avuto molti problemi, non avevo mai vissuto una situazione del genere da allenatore - ha spiegato ieri nella virtuale conferenza stampa della vigilia -. Anche contro il Cagliari mancheranno tanti giocatori, o qualcuno andrà in panchina, avendo solo fatto un paio di allenamenti. È una situazione strana, ci sono stati infortuni mai visti prima. Evidentemente la pausa di settanta giorni a casa ha fatto danni. Per cui bisogna cercare di tornare quelli che eravamo, ma non so se ci riusciremo subito. La nostra situazione potrebbe sembrare non facile per alcune posizioni contrattuali in scadenza — 13 elementi su 28 —, ma i ragazzi mi stanno dimostrando un grandissimo attaccamento alla maglia e al gruppo. Hanno tanta voglia di tornare in campo e sono carichi. Ci vorrà del tempo per tornare quelli di prima e in generale le incognite sono tante. Quello che non deve cambiare, però, sono le motivazioni, la grande voglia di fare sempre punti».