Hamsik torna in Slovacchia, il campionato cinese può restare fermo per 6 mesi

I colleghi dell'edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione in merito alle ultime notizie dalla Cina:

"Hamsik, terminata la sua fase di preparazione a Dalian, anche qui quasi 1400 km da Wuhan, è rientrato a casa in Slovacchia. Prima di rimettere piede in famiglia, le autorità sanitarie del suo Paese lo hanno sottoposto a una serie di accertamenti, come per tutti i cittadini che tornano dalla Cina. Nessun rientro anticipato, tutto come programma. Così come la partenza per la Spagna, prevista proprio per oggi, per proseguire nel ritiro in attesa dinotizie sull’iniziodella stagione. Perché chi non ha le coppe asiatiche, vive giorni di limbo: sulla carta, il campionato cinese potrebbe restare fermo anche per sei mesi".