Hamsik sfortunato sui tempi: saluto al San Paolo nella notte sbagliata

Notizie Calcio Napoli - Marek Hamsik e il ritorno a Napoli, l'ex capitano azzurro non ha di certo scelto il momento migliore per festeggiare. Come infatti riferisce La Repubblica oggi in edicola, il centrocampista polacco avrebbe gradito una festa molto diversa stasera allo stadio San Paolo. Perché l'atmosfera non è certo delle migliori, e non c'è né voglia e né motivo per festeggiare considerando dove è sprofondata la squadra di Carlo Ancelotti.

Una crisi che porterà infatti all'addio del tecnico emiliano, con la qualificazione agli ottavi di Champions League che nemmeno dovrebbe bastare per evitare il ribaltone in panchina. Il presente è sfilacciato e la voglia di accomodarsi in tribuna è ai minimi termini. Inoltre stadio deserto con tribune mezze vuote, per appena un massimo di 20 mila spettatori e un clima gelido a Fuorigrotta. Una situazione che potrebbe indirettamente ricadere anche sull'ex bandiera napoletana, la quale ha dato appuntamemto alle 17.50, quindi un'ora prima del calcio d'inizio, per salutare la città come non ha potuto fare prima del suo addio dello scorso anno. A premiarlo ci sarà il suo primo allenatore in azzurro: Edy Reja.