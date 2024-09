Marek Hamsik al Corriere dello Sport ha parlato anche dei 20 anni di Aurelio De Laurentiis alla guida del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Il Napoli di Adl in un solo aggettivo.

«Non basterebbe. Penso che De Laurentiis vada solo ringraziato per quello che ha costruito partendo dal fallimento. Ha iniziato da zero e ha creato un club e una squadra vincenti, conquistando il terzo scudetto dopo Maradona. Dopo 33 anni. Merita solo applausi».