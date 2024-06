Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, riporta le ultime notizie in merito alle mosse di mercato della SSC Napoli guidata da Antonio Conte:



"Victor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona campione di Portogallo, con 43 gol e 15 assist stagionali, è il profilo ideale per il dopo Osimhen ma senza Champions League è complicato portarlo al Napoli".