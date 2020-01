Ultimissime calcio Napoli - Striscioni, cori e una coreografia speciale in suo onore: i tifosi del Lipsia hanno ricordato con affetto Diego Demme ieri alla Red Bull Arena in occasione della partita con l’Union Berlino. “Grazie Diego, buona fortuna a Napoli”, è stato l’augurio dei fedelissimi della curva al vice-capitano. Al 31’ pt sugli spalti si è formata una coreografia con cartelli di stima e riconoscenza per il centrocampista di origine italiana.