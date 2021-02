Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Granada-Napoli. Scelte obbligate per Gattuso che deve fare a meno di 9 giocatori. In porta c'è Meret, la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui. In mediana la coppia Lobotka-Fabian Ruiz. Sulla trequarti Elmas, Politano e Insigne alle spalle di Osimhen.