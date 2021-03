Governo Draghi, accordo con la californiana Patheon Thermo Fisher: vaccino prodotto in Italia

Ultimissime notizie coronavirus. Oggi Il Mattino di Napoli annuncia la firma del contratto per la produzione del vaccino in Italia con l'azienda Patheon Thermo Fisher. Ieri anche il premier Mario Draghi ha fatto visita al centro per le vaccinazioni realizzato con all'Aeroporto di Fiumicino con la collaborazione della Croce Rossa ed ha annunciato che presto sarà avviata la produzione italiana del vaccino.

Vaccino, l'Italia firma con la Patheon Fisher

L'obiettivo del Governo Draghi è triplicare il ritmo attuale delle somministrazioni («circa 170mila» al giorno) per raggiungere al più presto almeno le 500mila dosi inoculate ogni ventiquattr'ore. Per questo bisognerà «utilizzare tutti gli spazi utili», dagli ospedali, alle aziende, fino a palestre e parcheggi. Draghi ha soprattutto chiesto «a tutti di aspettare il proprio turno. È un modo di mostrarci una comunità solidale, proteggendo chi più ha da temere per gli effetti della pandemia». Per accelerare la campagna di vaccinazione, anche l'Italia si attrezza per produrre in casa i vaccini, delegando la produzione alle aziende del territorio capaci di accordarsi con quelle detentrici dei brevetti.

Il primo contratto tra un'azienda italiana e un'azienda titolare di un brevetto è quello firmato con la Patheon Thermo Fisher, colosso californiano con due sedi italiane. Una proprio nel Lazio, a Ferentino, nel frusinate, e l'altra a Monza.