Gollini al Napoli, Tuttosport: ecco quanto dovranno pagare gli azzurri se lo vorranno riscattare a giugno

Calciomercato Napoli - Novità sull'arrivo di Pierluigi Gollini al napoli. L'edizione odierna di Tuttosport ha pubblicato la cifra che il Napoli dovrebbe pagare all'Atalanta qualora decidesse a giugno di riscattare il cartellino del portiere che arriverà in azzurro proprio con la formula del prestito con opzione di riscatto in favore del club di Aurelio De Laurentiis.

Ecco cosa scrive tuttosport sull'operazione Gollini:

"Il percorso inverso sarà fatto da Pierluigi Gollini. Anzi, la Fiorentina dovrà prima restituirlo all’Atalanta che detiene la proprietà del cartellino, per poi girarlo in prestito a Napoli. Formula che sarà arricchita dal diritto di riscatto a favore del club azzurro per una cifra prossima ai 5 milioni di euro".