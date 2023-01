Gol Osimhen e Simeone hanno dato 23 punti al Napoli: una statistica rende unico Cholito in Italia

Calcio Napoli - Victor Osimhen è uno che sposta il risultato. I suoi gol hanno un peso specifico nell'economica di punti per il Napoli. Stesso discorso vale per Cholito Simeone, il quale ha giocato meno minuti del nigeriano ma è uno che lascia il segno quando entra in campo. Entrambi sono stati decisivi contro la Roma.

Gol Osimhen e Simeone Roma

I numeri dicono che le reti finora realizzate da Victor Osimhen hanno portato 14 punti al Napoli. L'attaccante ha trasformati in pareggio le sconfitte ed i pareggi in vittorie. Non è da meno Cholito Simeone che ne ha portati 9 con le reti a Cremona, Milano e domenica contro la Roma al Maradona. Il Cholito ha giocato solo 161’ di campionato, ma li ha vissuti con un’intensità e una produttività impressionanti. Ha segnato un gol ogni 53’ (secondo Osimhen, un gol ogni 94’) e vanta la miglior percentuale realizzativa del torneo: un impressionante 60% (secondo Lookman, doppiato, con 30,77%). Il Cholito, quando entra, spacca.