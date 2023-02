"Gol alla Kvaradona!", Kvaratskhelia fa impazzire i quotidiani: voti e pagelle

Di seguito voti e pagelle dei quotidiani per l’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia dopo Sassuolo-Napoli 0-2

Voti e pagelle Kvaratskhelia

Gazzetta dello Sport 7,5: “Gol alla Kvaradona prendendo palla a centrocampo e ‘giocando’ tutti gli avversari. Quando parte avverti nello quel senso di attesa per il numero, e difficilmente delude”

Corriere dello Sport 8: "Tutti in piedi dopo 13 minuti: salta Lopez come alla Play, slalom speciale e colpo da biliardo. Il 10° gol in campionato - 12° stagionale - è un inno alla tecnica, alla progressione, alla rapidità e alla cazzimma. Crea pericoli e occasioni a raffica, e poi torna e fa il terzino. Uno show"

Mattino 8: "All’arte unisce la concretezza. Palla incollata al piede per 40 metri, ne salta due con abilità e in velocità e tutti gli apparecchiano il supergol: prego, tira pure. Certo. C’è Zortea come ultimo baluardo. Anche quando sembra che stia sonnecchiando, appena vede il pallone diventa una mina vagante".

Tuttosport 7,5: "Realizza un gol da cineteca. Accelera, dribbla, segna, illumina. Maradona resta inarrivabile, ma oggi Khvicha è il Diego dei partenopei"

