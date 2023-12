Goal Juve allo scadere, l'esultanza smodata di Allegri al vice: "Ti do un cazzotto e ti sfondo"

Notizie Calcio - Clamorosa vittoria della Juventus ieri a Monza. I lombardi prima pareggiano allo scadere, poi i bianconeri trovano il 2-1 proprio al fotofinish che fa impazzire i bianconeri che volano momentaneamente in vetta in classifica.

Gol Juve allo scadere, la 'pazza' reazione di Allegri

Furioso per il gol di Valentin Carboni nel recupero e del momentaneo 1-1, urlando “Ma come si fa a prendere un gol così?" con il suo vice, ha poi esultato in maniera spinta al gol partita di Federico Gatti. Il tecnico avrebbe urlato al Landucci, suo secondo, “ti do un cazzotto e ti sfondo!“ per la grande trance agonistica del momento. Lo riporta Tuttosport.

?