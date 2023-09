"Gli va di lusso perché non ha molto da fare", le pagelle dei quotidiani per Natan

Calcio Napoli - Le pagelle dei quotidiani per il difensore Natan che ieri ha fatto il suo debutto in serie A:

Corriere dello Sport 6. Ha lo sguardo addosso dei diecimila napoletani del «Dall’Ara» e di quelli che stanno dinnnanzi alla tv. Il Bologna gli agevola l’inserimento e al brasiliano non dispiace.

Il Mattino 6. Zirkzee è il primo avversario della serie A, poi quando Thiago Motta inverte fasce e posizioni si ritrova con Ferguson. Il primo dentino è spuntato elui appare timido al punto giusto, nel senso che evita di lanciarsi ancora in iniziative in avanti: preciso, ordinato. Ha un solo piede: il sinistro.

Gazzetta 6. Debutta in Serie A e pure da titolare per defezioni assortite, e gli va di lusso perché non ha molto da fare. In fase di palleggio si limita all'ordinario.