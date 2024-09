Gli incidenti di Cagliari-Napoli lasciano il segno: cosa accadrà alle prossime partite

Incidenti Cagliari-Napoli, non solo una multa ma anche una diffida per le due società coinvolte. Significa che potrebbero esserci sanzioni ancor più pesanti in caso di ulteriori problemi nei prossimi match.

Incidenti Cagliari-Napoli, possibili altre conseguenze

Ne parla La Repubblica oggi in edicola:

Il Napoli è stato multato “perché i suoi tifosi hanno esibito uno striscione e intonato cori offensivi nei confronti degli avversari e per aver lanciato tre fumogeni, oggetti vari ed alcuni seggiolini nel settore denominato ‘ Curva Sud’, causando il leggero ferimento di uno steward e di un tifoso avversario. La situazione si è normalizzata anche alla fattiva collaborazione del capitano del Napoli. Giovanni Di Lorenzo”.

Di fatto la responsabilità degli incidenti non è stata modulata: la Giustizia Sportiva ha giudicato grave il comportamento di entrambe le tifoserie che adesso ovviamente saranno sotto la lente di ingrandimento nelle prossime partite