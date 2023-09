Giuntoli: "Il Napoli e le milanesi sono avanti rispetto alla Juve"

Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo della Juventus ed ex DS azzurro, ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di Repubblica soffermandosi anche sul Napoli e sugli acquisti di Kvaratskhelia e Osimhen. Ecco un estratto delle sue parole:

"Quanto allo scouting, ho trovato qui alla Juve grandi professionalità. Oggi nel calcio tutti sanno tutto, è difficile battere sul tempo gli altri e fare affari a costi contenuti. Io a Napoli ho colto delle coincidenze: senza la guerra non avrei preso Kvara a quel prezzo, senza lo stop per la pandemia forse Osimhen avrebbe fatto 30 gol in Francia e sarebbe finito in Premier".



Qual è l'obiettivo Juve?



"Ragioniamo sulla media distanza, ma porre un termine significa anche creare un limite, e i limiti sono per i mediocri. C’è un programma preciso condiviso dall’ad Scanavino, da Allegri, da me e da Manna: tornare in Champions. Ci serve anche per avere una vetrina in cui far crescere i nostri giovani, perché devono potersi confrontare con i più bravi in Europa. Per il nostro obiettivo dichiarato le rivali sono Atalanta,Fiorentina, Lazio, Roma. Poi ci sono Napoli, Milan e Inter che sono avanti rispetto a noi, perché il loro progetto è partito molto prima".