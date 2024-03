Giuntoli beffa il Napoli, lo porta alla Juve in cambio di due giovani

Calciomercato Napoli - La Juventus di Cristiano Giuntoli è un'altra delle grandi società d'Italia che sente il ritorno in Champions League ormai ad un passo e, inoltre, arriveranno anche i soldi del Mondiale per Club. Ecco che allora la società è pronta ad investimenti di mercato. e c'è una possiible beffa per il Napoli per il centrocampista.

Calciomercato Juventus, Giuntoli lo porta via dalla lista del Napoli

E' il colosso olandese l'obiettivo di mercato della Juventus che tanto piace anche al Napoli da diversi anni e che lo scorso, come rivelato dal giocatore stesso, il club azzurro è andato vicino al suo acquisto con 40 milioni poi rifiutati dall'Atalanta. Oggi la valutazione di Koopmeiners è di 60 milioni e per lui la Juve ha un contratto pronto da 4,5 milioni a stagione.

Koopmeiners ha già dato mandato al suo agente di chiudere con la Juventus, una beffa per il Napoli con Giuntoli che ora dovrà trovare l'accordo con l’Atalanta che non scende dai 60 milioni, a meno che non arrivino delle contropartite tecniche interessanti.

Ormai è uscito allo scoperto Koopmeiners che si è promesso alla Juve e la trattativa è ben avviata come spiega il Corriere dello Sport. Passi concreti del centrocampista olandese verso i bianconeri che possono garantirgli un contratto importante. Ma come si chiude con l'Atalanta? La Juve ha due jolly per prendere Koopmeiners e sono Soule e Huijsen in cambio. Possibili scambi per ridurre il prezzo con Soulé, valutato circa 25 milioni, e Huijsen, con un valore di 15 milioni. Entrambi vedrebbero l’Atalanta come una ghiotta opportunità di crescita. Anche Gasperini lavorerebbe volentieri con tutti e due.