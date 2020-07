Giuntoli accelera con il Sassuolo per Boga, Il Mattino: situazione calda nei prossimi giorni. Pronta a decollare la trattiva Under

Ultime calcio Napoli - Le altre trattative riguardano l'esterno di attacco che dovrà sostituire Callejon che in scadenza di contratto ha firmato la proroga per altri due mesi ma andrà via al termine di questa stagione.

Boga

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"In cima alla lista di preferenze resta Boga del Sassuolo, il ds Giuntoli ci lavora da tempo ed è pronto ad un'accelerata con il Sassuolo ma tutto ora dipenderà dalla volontà reale del club neroverde di cedere l'esterno ivoriano e dalla richiesta economica. Il Napoli al momento è da considerare comunque avanti agli altri club che potrebbe muoversi per lui, a cominciare dal Marsiglia. Una situazione destinata a diventare nuovamente calda già nei prossimi giorni. Boga non è l'unico profilo seguito dal club azzurro per la sostituzione di Callejon, un'altra trattativa che potrebbe decollare è quella che riguarda Under, l'esterno turco della Roma. Decisamente più complicato arrivare a Bernardeschi, l'esterno della Juve, un'operazione da considerare molto più complessa per i costi legati sia alla valutazione economica dell'ex viola che per l'ingaggio".