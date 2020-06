Giuntoli a caccia di baby talenti per la difesa. Il Mattino: la Juve offre Romero per abbassare il costo di Milik, si seguono due terzini

Ultime calcio Napoli - Diversi i nomi di baby talenti anche per il pacchetto arretrato: si parte da Cristian Romero, argentino con passaporto italiano che la Juventus ha parcheggiato al Genoa fino al termine della stagione e che vorrebbe inserire in una trattativa per alleggerire il costo del cartellino di Arek Milik: classe 98, Romero vive Napoli già attraverso il suo agente, Ciro Palermo, che lo ha scovato nel Belgrano e portato in Italia, al Genoa.

Karbownik

Giuntoli studia baby talenti per la difesa

Come riporta Il Mattino: