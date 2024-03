Retroscena Simeone, Gazzetta: non intende più fare il gregario al Napoli. Chiederà la cessione

Giovanni Simeone lascerà il Napoli. A scriverlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che evidenzia quanto il Cholito voglia trovare una squadra in grado di dargli più minutaggio e considerazione. L'argentino non sarebbe più disposto a fare da gregario dopo due anni di Napoli e starebbe valutando già qualche soluzione in vista della prossima sessione di calciomercato.

?

Giovanni Simeone ha chiesto la cessione dal Napoli

Napoli - Ecco cosa scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport sul futuro dell'attaccante Giovanni Simeone: