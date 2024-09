Napoli - Chi invece sarà ancora più attento anche ai giorni «liberi» dei giocatori azzurri è il personal trainer ed educatore alimentare, Tiberio Ancora. È lui che prepara il «menu» per i giocatori del Napoli fin dai primi giorni di ritiro in Val di Sole a Dimaro. È lui che ha il compito di controllarne il peso e che cura nei minimi dettagli ogni singolo elemento della rosa, lui che è un fedelissimo di Conte e che considera giustamente i calciatori come bolidi di formula 1. Lo scrive Il Mattino.