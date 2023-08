Gaetano lascia il Napoli? CorSport: attende di capire gli sviluppi dell'affare Gabri Veiga

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Gianluca Gaetano attende di capire il suo futuro dall'operazione Gabri veiga. Se dovesse realmente arrivare lo spagnolo in azzurro, allora Gaetano prenderebbe in seria considerazione l'opportunità di andare a giocare con continuità altrove.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Gianluca Gaetano. Un giocatore di 23 anni che per doti, e ambizioni, aspira ad avere più spazio. Più continuità e minuti: legittimo. Come legittima è l’attesa di questi giorni: lo vogliono il Frosinone, l’Empoli e il Verona e ci hanno provato anche Samp, Bari e Parma, ma lui aspetta lo sviluppo della vicenda-Veiga. Ovvero: se alla fine arriverà lo spagnolo, allora lui penserebbe seriamente a cambiare maglia. In prestito per un anno, certo, ma almeno avrebbe la possibilità di giocare una stagione da titolare".