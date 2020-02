CdM - Ghoulam e Younes, quanti rifiuti! L'algerino rischia di restare fuori lista, il tedesco aspetta la Russia

Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la permanenza di Ghoulam, che ha rifiutato per motivi economici le proposte di Olympique Marsiglia e Newcastle, ha impedito al Napoli di poter fare un investimento a titolo definitivo. È stato bloccato Tsimikas dell’Olympiakos, nel campionato greco piaceva anche Giannoulis del Paok Salonicco. Negli ultimi giorni il Napoli ha provato a prendere in prestito con diritto di riscatto prima Ricardo Rodriguez dal Milan e poi il napoletano Alessandro Tripaldelli dal Sassuolo ma non sono stati raggiunti gli accordi.

Faouzi Ghoulam, difensore del Napoli.

Younes, poi, ha rifiutato le proposte di Sampdoria, Parma, Genoa, Torino, Sassuolo e Olympiakos. Non ha ascoltato gli spifferi dagli Emirati Arabi, è disposto a partire solo per offerte a titolo definitivo da club importanti, il Napoli spera nel mercato russo che termina il 21 febbraio. L’esterno offensivo tedesco, come Malcuit e Ghoulam, andrà fuori dalla lista Champions per lasciar spazio a Demme, Lobotka e Politano. Younes rischia di essere estromesso anche dalla rosa per il campionato, il Napoli sta valutando la sua situazione, potrebbe anche pensare di tenerlo in lista escludendolo nel corso della stagione, quando Malcuit, che è stato estromesso per inserire Lobotka, tornerà a disposizione.