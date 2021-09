Ghoulam verso il rientro? Visita di controllo prevista per metà mese, potrebbe arrivare l'ok di Mariani!

Ultime notizie Napoli - E se domani, o diciamo dopo che il professor Mariani, con la visita di controllo prevista per metà mese, dovesse concedere l’autorizzazione a procedere sulla corsia sinistra, il terzino sinistro Ghoulam mostrasse che l’ottimismo intorno a lui stavolta non sarebbe esagerato? Ne parla il Corriere dello Sport.

“Visto da vicino, sta assai meglio di quando si fermò, il 7 marzo, in Napoli-Bologna, dopo l’ennesima torsione che l’avrebbe mandato per la quarta volta in sala operatoria: crociato del ginocchio sinistro, quella volta, perché siccome la dea è bendata, gli erano sfuggiti i tre precedenti interventi in quattro anni.

Si fa in fretta a catalogare semplicemente come infortunati, o lungo degenti, Demme, Ghoulam e Mertens. Più o meno, si sono dati appuntamento tutti allo stesso luogo e alla stessa ora: ore 20.45, domenica 26 settembre, stadio «Maradona» per Napoli-Cagliari”