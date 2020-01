Ghoulam piace in Cina e in Francia, Giuntoli tenta la cessione, Il Mattino: Napoli pronto a chiudere per Tsimikas

Ultime calcio mercato Napoli - Lobotka e' il secondo, ma potrebbe non essere l’ultimo acquisto del Napoli. Resta la casella del terzino mancino: Cristiano Giuntoli, ds azzurro, sta provando a cedere Faouzi Ghoulam. Il Napoli vorrebbe trovare un club che acquistasse a titolo definitivo l’algerino, comunque potrebbe accontentarsi anche di una squadra che pagasse l’oneroso stipendio del terzino.

Come riporta Il Mattino

"Ghoulam percepisce 2.4 milioni a stagione, (a cui vanno aggiunti i bonus) e pesa per 4.2 milioni a stagione lordi: Giuntoli cerca un club che possa accollarsi i 2.1 milioni lordi restanti almeno per questa stagione. Per questo motivi, c’e' stato un primo incontro nel periodo natalizio e ci sono costanti aggiornamenti tra il dirigente partenopeo e Jorge Mendes, agente di Ghoulam. Le ipotesi si sostanziano tra la Cina e la Francia. Sono diversi i club top del campionato dell’estremo oriente che hanno gia? mostrato interesse, mentre in Ligue 1 sono Lille (che vanta anche un consolidato rapporto con il Napoli) e il Monaco a informarsi. Solo dopo che si sara' trovata una soluzione, allora Giuntoli sferrera' l’assalto a Konstantinos Tsimikas, terzino mancino dell’Olympyakos, 23enne valutato poco piu' di dieci milioni: frequenti i contatti con Paschalis Tountour, agente del laterale che ha gia' espresso il suo gradimento per l’ipotesi azzurra".