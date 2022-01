Ghoulam-Lazio, CorSport: è stato Mendes a proporlo a Tare ma ai biancocelesti non interessa

Calciomercato Napoli - Sfuma l'affare Ghoulam alla Lazio. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che dà ulteriori dettagli sul mancato arrivo del terzino sinistro alla corte di Maurizio Sarri.

"L’ipotesi Ghoulam è durata pochissime ore. Mendes lo ha proposto, come si è saputo nella serata di mercoledì, ma alla Lazio non interessa. Girava il nome dell’olandese Dicks, in rotta con Mihajlovic. Nessun contatto con il club biancoceleste hanno fatto sapere da Bologna: sono in ballo Empoli e Verona (discutevano di Marchizza), Sampdoria e Standard. Da qui a lunedì serviranno pazienza e cautela".