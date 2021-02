Ghoulam e Koulibaly positivi al Covid: ecco perché stavolta l'ASL ha dato via libera alla trasferta del Napoli a Genova

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Logico che due contagiati in un giorno creino una certa apprensione in casa Napoli. A Castel Volturno sono state sempre seguite rigide procedure. Tanto che i precedenti casi sono rimasti tutti isolati: Zielinski ed Elmas furono contagiati proprio in Napoli-Genoa; Hysaj e Rrahmani contrassero il virus in nazionale a novembre; Osimhen in Nigeria (con polemiche per la festa senza precauzioni a Lagos) a fine dicembre e Fabian tre settimane fa a Napoli. Non proprio il modo migliore per preparare una trasferta delicata come quella di Genova contro una delle squadre più in forma del campionato. Comunque stavolta la Asl napoletana non ha posto veti sulla trasferta del Napoli e la cosa si spiega così. Per Torino l’organo di controllo sulla salute pubblica individuò nel cluster Genoa la fonte del pericolo, col rischio che anche il Napoli potesse trasformarsi in un focolaio, stavolta si tratta di casi singoli. Così la squadra ha raggiunto la Liguria in serata e dopo la mezzanotte si è dovuta sottoporre a un nuovo giro di tamponi, cui il risultato sarà noto in giornata, prima della gara di stasera"