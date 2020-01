CdM - Tempi incerti e alea di mistero, circolano due voci su Ghoulam: reale stato di salute e rapporto con la società, i dettagli

Ultime calcio Napoli - Tanti gli infortuni di lungo periodo, fra questi Koulibaly, Mertens e lo sfortunato Malcuit che s'è fermato per la rottura del legamento crociato lo scorso 28 ottobre (rientro previsto in aprile). Ma chi rappresenta un vero e proprio caso in questo Napoli è Faouzi Ghoulam.

Questo quanto scrive riguardo Faouzi Ghoulam nell'edizione odierna il Corriere del Mezzogiorno:

"Tempi incerti e un alea di mistero, invece, per ciò che riguarda gli altri infortunati ormai fuori da diverso tempo. Tra ricadute e problemi muscolari non si è mai visto in campo Fauozi Ghoulam. Cinque presenze quest’anno con Ancelotti, ma è fermo dal 29 ottobre per un problema muscolare. Si sono rincorse tante voci sul suo reale stato di salute e sul suo rapporto ormai logoro con la società, ma di fatto è un giocatore su cui il Napoli non ha potuto contare in questa stagione. Così come Tonelli, mai preso in considerazione da Ancelotti e ora anche da Gattuso che però lo ha convocato per la sfida di stasera contro la Lazio, visto la reale emergenza nel ruolo. Sulla fascia sinistra ha agito Luperto (all’occorrenza), ma spesso Mario Rui".