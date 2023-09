Genoa-Napoli: tre sorprese tra i titolari, le scelte su Lindstrom e Cajuste

Il Napoli si prepara alla prossima partita di Serie A dopo la sosta. Si scenderà in campo contro la neopromossa Genoa per una partita molto importante. Intanto, vengono svelate le scelte probabili di formazione di Genoa Napoli per Rudi Garcia.

Formazione Genoa Napoli: Garcia pronto a sorprendere

Napoli - Per la prossima partita Genoa Napoli sta riflettendo molto Rudi Garcia su Natan. Come riporta Il Mattino, non sarà l'unica novità. Infatti, visto l'infortunio di Politano anche Raspadori può giocare titolare e lo stesso può fare Mario Rui in difesa sulla sinistra. Strafa facendo ci sarà spazio anche per Lindstrom e Cajuste.