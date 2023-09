Genoa-Napoli, CorSport: due mosse a sorpresa di Garcia, scelti tridente e difensore centrale

Notizie Napoli calcio. Questa sera il Napoli tornerà in campo dopo la sosta per le Nazionali: la squadra di Garcia sarà impegnata a Marassi contro il Genoa con l'obiettivo di ripartire dopo la sconfitta contro la Lazio.

Genoa-Napoli, ultime di formazione

Il tecnico Garcia ha in mente un paio di cambi per riprendere la marcia in campionato. Come riportato dal Corriere dello Sport, Politano sarà a disposizione ma partirà dalla panchina: al suo posto nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia ci sarà a sorpresa Elmas, al momento avanti a Lindstrom e Raspadori.

Non solo novità nel settore avanzato, potrebbero esserci cambi anche in difesa: oltre a Mario Rui favorito su Olivera, non è da escludere che Garcia possa puntare su Ostigard (in ballottaggio con Juan Jesus) al fianco di Rrahmani. Ancora rimandato, invece, l'esordio di Natan in maglia azzurra.