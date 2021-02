Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Genoa-Napoli. Negli azzurri ci sono alcune novità forzate come ad esempio la presenza di Maksimovic al fianco di Manolas in una difesa che ritorna a quattro. A sinistra si rivede mario Rui. Centrocampo a tre con Demme e Bakayoko a contendersi una maglia. Certi del posto sono Zielinski ed Elmas. Davanti non c'è Insigne, ma Lozano a sinistra con Petagna al centro e Politano a destra.