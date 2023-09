Il Mattino - Genoa-Napoli si va verso un cambio in difesa, in dubbio Anguissa

Ultime notizie Napoli - Sabato inizierà la quarta giornata del campionato di Serie A. Il Napoli sarà impegnato al Marassi di Genova. L'edizione odierna del Mattino riferisce alcuni importanti aggiornamento sulla formazione che Garcia potrebbe schierare.

Genoa-Napoli le ultime di formazione

Il quotidiano mette in evidenza un possibile avvicendamento in difesa e mette in discussione la presenza dal primo minuto di Zambo Anguissa.