Genoa-Napoli, dubbio Shomurodov! Repubblica: ieri ha fatto differenziato, può partire dalla panchina

Ultime notizie Napoli - Finite le parole e le polemiche legate al calciomercato, è il momento di pensare al campo in casa Genoa. Come racconta l’edizione genovese di Repubblica, domani sera l’unico vero dubbio al momento riguarda chi farà coppia con Mattia Destro.

“Shomurodov ha svolto lavoro differenziato per un affaticamento ed esiste la possibilità che possa partire dalla panchina per non rischiare di forzare. Un suo stop potrebbe portare benefici a Scamacca, che non vede l’ora di scendere in campo. Reduce da quattro risultati utili consecutivi, tre vittorie ed un pareggio, nei quali non ha subito reti, il Genoa potrà capire molto del suo futuro e della sua attuale forza sfidando una big che sta vivendo al momento un periodo molto difficile”