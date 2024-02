Gazzetta - Zirkzee vuole giocare un altro anno in Italia: ecco quanto lo valuta il Bologna

Joshua Zirkzee sarà certamente uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Sulle sue tracce ci sono Milan e Bayern Monaco secondo la Gazzetta dello Sport. Negli ultimi tempi si è anche parlato del Napoli. L'attaccante, secondo il quotidiano, avrebbe scelto di giocare ancora in Italia per completare il proprio percorso di maturazione. Da capire se lo farà ancora a Bologna oppure in un altro club della serie A.

Quanto vale Zirkzee del Bologna

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport: