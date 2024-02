Gazzetta - Zielinski vuole dare il suo contributo al Napoli fino all’ultimo giorno: il mancato rinnovo non lo condizionerà

Piotr Zielinski titolare in Milan-Napoli si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport che spiega quanto il calciatore polacco, pur avendo scelto di non rinnovare il contratto, è intenzionato ad onorare la maglia azzurra fino all'ultimo secondo della sua esperienza partenopea.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Malgrado lo strappo con la società per il mancato rinnovo, Zielinski vuole dare il suo contributo al Napoli fino all’ultimo giorno, mettendosi a disposizione di Mazzarri e del gruppo. E in una sfida così, la sua presenza è garanzia di qualità. Mazzarri andrà col 3-5-1-1, con Kvara alle spalle di Simeone, libero di inventare e di colpire. Per il Napoli è la prova del 9: serve fare risultato per rilanciare le ambizioni Champions".