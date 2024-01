Gazzetta - Zerbin andrà al Frosinone: la formula dell'affare

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport sembrerebbe tutto praticamente fatto per il trasferimento di Zerbin in prestito al Frosinone:

"Buone notizie per il Frosinone dal fronte del mercato: si è sbloccata la situazione di Alessio Zerbin, ala sinistra del Napoli che sbarcherà ufficialmente in Ciociaria subito dopo la Supercoppa italiana. Il ventiquattrenne di Novara aveva già dato la sua disponibilità al ritorno in giallazzurro dopo la buona stagione 2021-22, con nove reti e tre assist realizzati in Serie B. C’è ancora da definire la formula del passaggio, tutto fa pensare a un prestito per sei mesi".