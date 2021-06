Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul mercato in entrata del Napoli: "Così come si resta nel campo delle ipotesi parlando di André Zambo Anguissa, 25 anni, mediano camerunense, che gioca nel Fulahm. Il suo cartellino è valutato all’incirca 25 milioni di euro. L’investimento richiederebbe un sacrificio enorme per le finanze del club".