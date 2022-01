Gazzetta - Volto ancora un po' gonfio per Osimhen: si attende il nulla osta per intensificare gli allenamenti

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle condizioni di Victor Osimhen.

"Il viso è ancora un po’ gonfio e questo non autorizza a facili ottimismi. Il Napoli spera di riavere presto in campo Victor Osimhen, ma solo oggi dopo gli esami di controllo cui si sottoporrà, si potrà capire meglio quali saranno i tempi di recupero. Se daranno il nulla osta – ieri ci sono già state le visite mediche di protocollo post-covid che non hanno riscontrato problemi – il giocatore potrà cominciare ad allenarsi con maggiore intensità. Perché ancora ha svolto solo lavoro personalizzato, mentre per testare le sue reali condizioni occorrerà valutarlo nel contatto fisico delle partitelle, nella capacità di adattarsi a correre con la mascherina per capire quando poi realmente potrà scendere in campo".