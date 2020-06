Gazzetta - Via libera della Roma alle cessioni di Under e Kluivert: fissato già il prezzo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Under della Roma finito nel mirino della S.S.C. Napoli

"Under, invece, a San Siro è rimasto seduto per tutta la partita, mentre con la Sampdoria si era visto (si fa per dire...) negli ultimi venti minuti, quando è entrato al posto di Carles Perez. Insomma, i primi passi post-Covid di entrambi non sono stati incoraggianti. E forse nella testa di entrambi pesa anche la situazione individuale, con la consapevolezza per entrambi che al 90% la loro avventura alla Roma tra un paio di mesi sarà conclusa qui. Kluivert piace in Inghilterra (è sempre in piedi il discorso con l’Arsenal), Under in Germania ma anche al Napoli. Con la cessione di entrambi la Roma conta di incassare almeno 60 milioni, se possibile anche 65".