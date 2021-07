Gazzetta - Vecino-Napoli, ecco perché l'affare è stato messo in stand-by dall'Inter

Calciomercato Napoli - Il nome di Vecino è stato molto spesso accostato al Napoli, specialmente adesso che sulla panchina partenopea c'è un suo estimatore come Luciano Spalletti. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione.

Affare in stand-by

Sul quotidiano si legge: "Non a caso, da sempre piace al nuovo allenatore: Inzaghi apprezza la fisicità in mezzo dell’uruguaiano volante. Con il dovuto rispetto, può ricordargli vagamente il Milinkovic che tanto ha amato a Roma. Nella nuova mediana in cui Hakan Calhanoglu ha preso a tempo record il posto dello sfortunatissimo Christian Eriksen, una variante è gradita: per questo Vecino, legato da un altro anno di contratto a 2,5 milioni e nei pensieri di Spalletti, non è stato più accompagnato alla porta verso Napoli. Ogni ipotesi di cessione è stata messa in stand by".