Gazzetta - Napoli straripante! Spalletti si diverte come pochi tecnici in Europa, allena una belva affamata

Napoli calcio - Il Napoli ha battuto il Legia 3-0 in Europa League al termine di una prestazione a senso unico. Gli azzurri hanno praticamente dominato riuscendo nel secondo tempo a scardinare il muro difensivo polacco. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta così il successo degli azzurri in Europa.

"Uno straripante Napoli rimette in sesto il girone di Europa League, dopo lo scivolone con lo Spartak Mosca, e con un 3-0 manda in Polonia il Legia e si presenta all’Olimpico romano per una sfida domenica che vede stati d’animi opposti. Contro una squadra chiusa e bassa non era facile trovare spazi, gli azzurri hanno avuto pazienza mantenendo sempre il pallino del gioco e concedendo nulla agli avversari. Il resto lo ha fatto la sapienza di Luciano Spalletti che si diverte come pochi tecnici in Europa. Ha una rosa varia e profonda che sa giostrare con sapienza, cambiando continuamente sistemi e posizioni dei suoi uomini, sempre attenti e diligenti. Il Legia - che poco prima della rete subita aveva colpito un palo esterno con Emreli nell’unica azione decente della ripresa - crolla letteralmente perché il Napoli è una belva affamata.