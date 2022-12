Gazzetta - Un piano top per scatenare Lukaku contro il Napoli: Inzaghi punta tutto sul belga

Calcio Napoli - L'Inter ha un piano per scatenare Lukaku scrive la Gazzetta dello Sport. L'obiettivo di Simone Inzaghi è quello di avere al top il centravanti belga per la sfida contro il Napoli del prossimo 4 gennaio:

"Il riscaldamento con i primi scherzi che l’amicone Barella ha in mente già dal ritiro maltese, la partitella davanti agli occhi di Inzaghi, qualche tiro supplementare a Onana, Handa e Cordaz, tutto come a inizio stagione. Da adesso parte un’operazione ambiziosa di complessiva rimessa in forma, con un piano costruito su misura con lo staff di Inzaghi: visto che non c’è più traccia di infortunio, si deve solo riempire il serbatoio di benzina ogni giorno di più, per arrivare al pieno a inizio 2023. Si lavorerà su reattività, esplosività e forza, aggiungendo il buon umore dello spogliatoio nerazzurro che aiuta a superare le tossine mondiali: l’obiettivo è lanciare la macchina già il 4 gennaio a San Siro contro il Napoli, a una velocità alta, quella mai vista quest’anno".