Gazzetta - Un macrodato certifica la spaccatura tra Spalletti e Allegri

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport evidenzia la differenza delle due filosofie di gioco tra Spalletti e Allegri:

"Un macrodato della Serie A in corso certifica la spaccatura: il Napoli di Luciano Spalletti è la squadra che ha segnato di più, 39 gol; la Juve di Allegri è la squadra che ha subito meno reti, appena 7 in 17 giornate. Il Napoli è primo con 7 punti di vantaggio su Milan e Juve ed è proprio la differenza reti a spiegare la classifica: più 26 per Spalletti, più 19 per Allegri. Sette gol, sette punti. Per ora ha pagato di più il giochismo, ma Allegri viene da otto vittorie di fila, il suo risultatismo è ritornato a distribuire dividendi".