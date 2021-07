Gazzetta - Un anno di Napoli ha fatto crescere l'autostima di Osimhen: vuole sfidare i grandi marcatori del nostro campionato

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Osimhen: "Dopo una stagione tribolata, condizionata dall’infortunio alla spalla e dalla positività al Covid-19 è riuscito, comunque, a garantire un finale di campionato ad alto livello, chiudendo con 10 reti all’attivo in sole 24 presenze. Un anno di Napoli gli è servito per far crescere l’autostima: sa bene, Victor, che la serie A lo teme e che i napoletani si aggrapperanno ai suoi gol per ritornare in Champions League. Lui, che è cresciuto nel mito di Didier Drogba, vuole sfidare i grandi marcatori del nostro campionato".