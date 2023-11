Gazzetta - Tudor ha detto sì al Napoli, oggi il croato potrà firmare il nuovo contratto

Ultime notizie Napoli - Igor Tudor ha detto sì al Napoli e oggi il tecnico croato potrà firmare il nuovo contratto che lo legherà al club azzurro, lo annuncia la Gazzetta dello Sport.

Aurelio De Laurentiis si è tenuto l’ultima parola prima dell’ok definitivo:

"ADL sa di essere in uno snodo importante per il futuro e vuole prendersi tutto il tempo per valutare una scelta che deve rilanciare ad alto livello la squadra campione d’Italia, perché oltre a difendere ancora lo scudetto c’è da restare nelle prime quattro e migliorare il cammino in Champions in vista della probabile fase a eliminazione diretta di febbraio"