Ultimissime Napoli - Non solo Tsimikas, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli sarebbe interessato anche a Barisic: "Detto che Tsimikas è la sua prima scelta, il d.s. resta in contatto anche coi Rangers Glasgow per Borna Barisic, 27 anni, nazionale croato: il suo cartellino ha un costo che si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro".