Gazzetta - Tre amichevoli internazionali a Castel di Sangro: ecco le squadre

Quali saranno le squadre che il Napoli affronterà in amichevole a Castel di Sangro? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato il probabile calendario delle amichevoli che gli azzurri giocheranno in Abruzzo.

Ecco cosa scrive Gazzetta

"Di ufficiale per adesso c’è solo il primo test il 14 luglio con la Bassa Anaunia a Dimaro, ma il clou delle amichevoli estive del Napoli ci sarà a Castel di Sangro dove, secondo indiscrezioni, oltre al Mallorca, il club azzurro affronterà il Real Valladolid del presidente Ronaldo, l’Espanyol e l’Adana Demirspor di Montella e Balotelli. Tutti match ancora da confermare anche se è certo che saranno una serie di prestigiose avversarie internazionali a preparare il Napoli all’esordio in campionato in quel di Verona. In Abruzzo è già tutto sold out per l’arrivo degli azzurri"