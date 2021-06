Gazzetta - Trattativa serrata tra Napoli e Sheffield per Berge: ballano 4 milioni tra domanda e offerta

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla trattative per Sander Berge da parte del Napoli.

TRATTATIVA BERGE

Il quotidiano scrive: "Tutto gira intorno al futuro di Fabian Ruiz. Se dovesse andare via, allora ci vorrà un altro centrocampista, che prescinde dall’eventuale acquisto di Basic. E, in questo caso, sarebbe stato pure individuato. Si tratta di Sander Berge, 23 anni, che gioca nello Sheffield United, retrocesso in Championship (ultimo posto) al termine del campionato da poco concluso. Il club inglese chiede 12 milioni, il Napoli non vuole andare oltre gli 8. La trattativa prosegue"