Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Hamed Junior Traore:

"Traoré mezzala è la grande novità di oggi. E con Mazzarri che cerca le soluzioni per accentrare e liberare Kvara, ecco che l’ex Sassuolo potrebbe aiutare allargando la sua posizione di partenza, quasi passando al 4-2-3-1 in fase offensiva. Idee, per sorprendere il Genoa".