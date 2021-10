Gazzetta - Tra il Napoli e Insigne non si intravede la possibilità di un'intesa sul contratto

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Tra il Napoli e il giocatore non s’è trovato l’accordo. Il manager dell’attaccante s’è incontrato con Aurelio De Laurentiis, ma la fumata è stata nera, anzi nerissima, perché le parti continuano ad essere molto distanti e, all’orizzonte, non s’intravede la possibilità di un’intesa. Gennaio, intanto, si avvicina e la possibilità che Insigne possa accordarsi con un altro club e tutt’altro che remota. L’Inter, dicevamo, non l’ha mai perso di vista. Ovviamente, è bene ribadirlo, che siamo nel campo delle ipotesi, perché il discorso con il Napoli resta aperto, anche se lo stesso capitano ha ammesso che sarà molto difficile che si possa trovare una soluzione".