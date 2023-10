Gazzetta - Tonali in caso di patteggiamento andrà in una comunità dove ospitano i ludopatici

Serie A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega perché Tonali, in caso di patteggiamento, potrebbe avere un trattamento iverso rispetto a Fagioli:

"Quello che la Federazione vuole fare è rendere i protagonisti in negativo di questa vicenda esempi di fronte ad altri giovani affetti da ludopatia. Per Fagioli l’intesa è praticamente raggiunta, anche perché si sta lavorando in perfetta sintonia con la Juve.

Se anche Tonali cercherà il patteggiamento, gli verrà chiesto di andare nelle comunità che ospitano chi è dipendente dal gioco, per far sì che quest’ultimo scandalo si trasformi in un volano di positività anche verso il sistema calcio, troppo spesso considerato responsabile di ogni malaffare che ruota intorno al pallone".